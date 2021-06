Euro 2021 / Croatie : Positif au Covid-19, Ivan Perisic forfait face à l’Espagne

Mauvaise nouvelle pour la Croatie. Ivan Perisic a été testé positif au Covid-19 et ne jouera pas le 8e de finale de l’Euro contre l’Espagne lundi (18h). Dans un communiqué, la Croatie a confirmé l’absence de l’ailier face à la Roja : "Le personnel médical a isolé Ivan des autres membres de l'équipe nationale et a immédiatement et complètement informé les autorités épidémiologiques compétentes de la situation. Perisic passera 10 jours en isolement et pendant cette période ne participera pas aux matchs de l'équipe nationale croate." Perisic a disputé tous les matchs de la Croatie depuis le début de l'Euro (2 buts).