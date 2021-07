Euro 2021 : "Il ne faut pas blâmer Rashford, Sancho et Saka", Southgate assume l'échec anglais aux tirs au but

Les Anglais pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score très tôt par Luke Shaw. Tout était réuni. Wembley en fusion, une équipe italienne dans le dur pendant une grosse demi-heure. Mais les hommes de Southgate ont totalement abandonné le jeu et ont finalement échoué aux tirs au but. Le sélectionneur anglais avait pourtant fait entrer du sang frais : Marcus Rashford et Jadon Sancho. Pas un ballon touché mais deux tentatives manquées, tout comme Bukayo Saka. L'ancien défenseur international assume.