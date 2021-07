Euro 2021 : L’Angleterre a-t-elle tout à perdre en finale face à l’Italie ?

Après un mois de compétition, l'Euro 2021 se termine ce dimanche soir par une finale très attendue entre l'Italie et l'Angleterre, à Wembley (Londres). Les Three Lions, qui n’ont pas gagné de trophée majeur depuis 1966, ont la pression et pourraient perdre gros en cas de défaite.