Euro 2021 : L'héroïque Danemark verra les demi-finales, résultats des quarts et programme des demies (03/07, 20h)

Grâce à un but de Thomas Delaney et de Kasper Dolberg, le Danemark s'est qualifié pour les demi-finales de l'Euro 2021. Un bel hommage à Christian Eriksen. Ils affronteront l'Angleterre ou l'Ukraine au prochain tour. Retrouvez le tableau complet de la phase finale avec le programme des demies et les dates.