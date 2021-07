Euro 2021 : Le goal replay de la finale Italie – Angleterre avec les commentaires RMC

Football is not coming home ! L’Angleterre est battue par l’Italie en finale de l’Euro 2021 (1-1, 2-3 t.a.b.). Les Three Lions devront encore patienter pour remporter un nouveau trophée après le Mondial en 1966. La Squadra Azzurra, elle, remporte le deuxième Euro de son Histoire après 1968. Revivez les meilleurs moments de la finale avec les commentaires RMC de Jean Resseguié.