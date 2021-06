Euro 2021 : "Les joueurs le méritent plus que tout" salue le sélectionneur danois après une "soirée magique"

Après une "soirée magique" selon ses propres termes, Kasper Hjulmand et le Danemark se sont qualifiés pour les 8emes de finale de cet Euro. Une performance pour une nation qui revient de loin après le choc Eriksen et deux défaites en deux matches malgré des contenus intéressants. Le sélectionneur danois en a profité pour rendre hommage à son groupe et un pays au diapason.