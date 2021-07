Euro 2021: les sommes que l’UEFA va reverser aux clubs de L1 pour les internationaux

D’après Sportune, l’instance européenne va reverser un peu plus de 7,5 millions d’euros aux clubs de Ligue 1 dont les joueurs participent ou ont participé à l’Euro 2021. Si c’est Lille qui a le plus de représentants, les champions de France vont gagner moins d’argent que le PSG, en raison du plus long parcours de certains joueurs parisiens au championnat d’Europe.