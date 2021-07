Euro 2021 : "On nous a survendu le jeu de l'Italie" juge Di Meco

Di Meco : "On nous a survendu le jeu de l'Italie par opposition avec nous. C'était style : 'Vous avez vu les Italiens, ils ont une équipe qui sort de nulle part, sans stars, et regardez ça joue au ballon alors que nous, on a des stars et ça joue pas au ballon'."