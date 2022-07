Euro 2022 : La Suède et les Pays-Bas qualifiés pour les quarts, résultats et classements (17 juillet)

Grâce à son carton contre le Portugal (5-0), la Suède prend la première place du Groupe C et se qualifie pour les quarts de finale de l’Euro 2022. Les Pays-Bas, eux, ont mis plus de temps à se défaire de la Suisse, avec trois buts dans les dix dernières minutes de jeu (1-4). Les Néerlandaises affronteront les Bleues au prochain tour.