Euro 2022 : Suspense total dans le groupe C, avec le futur adversaire des Bleues en quarts, résultats et classements (17 juillet)

Dans le groupe C, la tension est à son comble ! La Suisse, Les Pays-Bas, la Suède et le Portugal sont encore dans la course pour rallier les quarts de finale de l’Euro 2022. Avantage aux Bataves et aux Suédoises, qui ont 4 points. Attention, le 2e du groupe affrontera les Bleues au prochain tour !