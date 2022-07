Euro / France 1-0 Pays Bas : Les Bleues en demie au bout du suspense avec les commentaires RMC

Les Bleues en demi-finale de l'Euro. L'équipe de France féminine de Football a battu les Pays-Bas 1-0 (ap.prolongations), ce samedi an Quart de finale de l'Euro 2022. Elles rejoignent l'Allemagne en demi-finale. Revivez le but de la victoire avec les commentaires de Jano Rességuié et Anthony Rech.