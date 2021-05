Euro : Les premiers entraînements ont montré à Benzema pourquoi Mbappé était un "phénomène"

Karim Benzema a déjà croisé la route de Kylian Mbappé en Champions League lorsque le Real Madrid et le PSG se sont affrontés en Champions League. Il n'a toutefois pas eu la chance de le côtoyer en tant que coéquipiers jusqu'ici (Benzema a disputé sa dernière sélection en 2015 et Mbappé a disputé sa première en 2017). Et les premiers ballons qu'il a pu échanger avec aux premiers entraînements ont donné le ton : "C'est un phénomène".