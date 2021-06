Fontaine, Schumacher, Griezmann... héros et bourreaux des France - Allemagne

Les deux sélections se sont affrontées à 6 reprises, en Euro et Coupe du monde confondus. La dernière confrontation avait souri aux Bleus, grâce à un doublé de Griezmann, à l'Euro 2016. Deux ans après la fin du rêve au Mondial 2014... et plus de 30 ans après le traumatisme de Séville, et la sortie de Schumacher sur Battiston.