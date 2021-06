Football / Record : Ronaldo co-meilleur buteur toutes sélections confondues avec 109 buts

Grâce à son doublé sur penalty contre l'Équipe de France lors du dernier match de poules de l'Euro 2021, Cristiano Ronaldo se fait un nom un peu plus légendaire au panthéon du football. Il est devenu le co-meilleur buteur de toutes les sélections confondues avec 109 buts. Il égale l'Iranien Ali Daei. Dans ce top 10 prestigieux, on y trouve entre autres Pelé (77 buts) et un nom qui lui a porté bonheur Ferenc Puskas (84 buts).