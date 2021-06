Hongrie : Après le nul face aux Bleus (1-1), Rossi veut "garder les pieds sur terre"

La Hongrie a réalisé l'exploit de tenir en échec la France, championne du monde en titre (1-1), samedi lors de la 2e journée de l'Euro. Marco Rossi, le sélectionneur des Magyars, n'a pas caché son émotion. "On doit garder les pieds sur terre. Je ne suis pas suffisamment stupide et surtout arrogant au point de dire 'Maintenant on va aller à Munich pour gagner'. Pour moi aujourd’hui c’est un jour spécial…"