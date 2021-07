Mancini et Southgate, la revanche de joueurs au parcours international inabouti

Les deux sélectionneurs en finale de l'Euro 2021 trainent des souvenirs noirs de leur époque de joueur. L'Italien avait payé cher l'élimination de l'Euro 1988, et vécu tout le Mondial 1990, à domicile, sur le banc. L'Anglais, alors tout jeune, avait disputé l'Euro 1996 et raté à Wembley son tir au but contre l'Allemagne en demi-finale, avant de perdre sa place de titulaire avec les Three Lions...