Mbappé, Kanté, Griezmann... Les Bleus titrés en 2021 avant l'Euro

Retour sur le palmarès 2021 des joueurs de l'Équipe de France. Sur 26 joueurs, 15 d'entre eux ont remporté un titre avec leur club. C'est le cas de N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma (Ligue des champions avec Chelsea), Mike Maignan (Ligue 1 avec le Losc), Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (Coupe de France et Trophée des champions avec le PSG), Thomas Lemar (Liga avec l'Atlético de Madrid), Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Clément Lenglet (Coupe du Roi avec le FC Barcelone), Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kingsley Coman et Corentin Tolisso (Bundesliga avec le Bayern Munich) et enfin Adrien Rabiot (Coupe d'Italie avec la Juventus).