"On a la meilleure équipe du monde", les Bleus confiants avant l'Euro

Kingsley Coman a été le premier à allumer la mèche, le 29 mai. "On a la meilleure attaque, et la meilleure équipe du monde", a lancé l'ailier du Bayern Munich. "Il a raison, on est plus matures qu'en 2018" ajoute Corentin Tolisso deux jours plus tard. Même son de cloche chez Karim Benzema, qui précise toutefois, "sur le papier". La France débute son Euro le 15 juin contre l'Allemagne.