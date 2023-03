Qualifications Euro 2024 : l'Italie subit une défaite historique face aux Anglais, résultats et programme

Premier choc de ces qualifications pour l'Euro 2024 et première petite surprise : pour la première fois en 46 ans, l'Angleterre est allée battre l'Italie à Naples (1-2) grâce à deux buts inscrits en première période par Rice et Kane. L'attaquant des Spurs en profite pour devenir le meilleur buteur de la sélection anglaise avec 54 réalisations. La réduction de l'écart de Retegui avait un peu relancé le suspense. Le Danemark s'est aussi imposé tout comme l'Irlande du Nord et la Slovénie. Tableaux des résultats et programme complet de cette première trêve internationale de l'année 2023.