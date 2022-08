Avec Bernardo Silva, le Barça deviendrait... le club le plus dépensier cet été

Le Portugais pourrait quitter Manchester City pour le FC Barcelone, en échange d'un chèque de 50 ou 60 millions d'euros. Un nouveau transfert, après ceux de Lewandowski, Koundé et Raphinha, qui ferait des Blaugrana le club le plus dépensier de l'été. Et, surtout, celui qui affiche la balance dépenses/revenus mercato la plus déficitaire. En attendant de résoudre les cas De Jong, Depay et Aubameyang, entre autres.