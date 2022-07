Avec Pogba, la Juve renoue avec ses transferts de joueur libre... et tient le plus bankable

La Juventus n'avait plus recruté de joueur libre depuis la saison 2019/2020 avec les arrivées de Ramsey, Rabiot et le retour de Buffon. Une tradition chez les Bianconeri, qui avaient accueilli, libre de tout contrat, Khedira, Coman, Pirlo ou Cannavaro ces dernières années. Cet été, Angel Di Maria et Paul Pogba, comme en 2012, ont rejoint le club gratuitement.