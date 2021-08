Barça, PSG... Le faramineux pouvoir marketing de Messi

Vincent Chaudel, économiste du sport, a évoqué le pouvoir d'attraction de Lionel Messi sur une ville, Barcelone, et son club, le Barça. Sur le départ, la star argentine représente 30% des revenus totaux du FC Barcelone. De quoi sans doute faire réfléchir le PSG (et Paris) au moment où des rumeurs font état de négociations entre le club de la capitale et le clan Messi.