Buts, trophées... les chiffres fous de Lewandowski au Bayern

Encore pas certain de rester au Bayern pour ce qui serait certainement sa dernière année de contrat, Robert Lewandowski aura marqué l'histoire du club allemand. Impliqué sur plus d'un but par match, il a largement contribué à la moisson bavaroise depuis 2014 (19 trophées).