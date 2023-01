"Content de mon effectif comme il est...", Haise voit une fin de mercato calme à Lens

Renforcé cet hiver par les arrivées de Le Cardinal et Thomasson, Lens a (a priori) bouclé son mercato dans le sens des arrivées. Probablement aussi dans l'autre sens si l'on en croit Franck Haise. L'entraîneur des Sang et Or est très satisfait de son effectif. Et espère le conserver en l'état.