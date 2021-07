FC Barcelone : Messi va rempiler 5 ans de plus selon la presse espagnole

Lionel Messi (34 ans) va bien rester au FC Barcelone. Le PSG avec Neymar en ambassadeur de luxe hors course, la Pulga, officiellement libre depuis le 30 juin, va rempiler 5 ans de plus avec un salaire réduit à 50% (134 millions par an à 70). Selon la presse catalane, l'officialisation devrait intervenir fin juillet.