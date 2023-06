Fofana, Rice, Kondogbia, les infos mercato du 28 juin à 20 heures

Declan Rice joueur anglais le plus cher de tous les temps, Seko Fofana de plus en plus proche d'Al Nassr, Geoffrey Kondogbia premère recrue de Marcelino à l'OM, découvez les infos mercato du 28 juin 2023.