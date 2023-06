Grealish, Bellingham... en attendant (peut-être) Rice, les Anglais les plus chers de l'Histoire

Alors qu'il lui reste un an de contrat chez les Hammers, Declan Rice pourrait bien quitter son club formateur. Manchester City et surtout Arsenal semblent être intéressés par le milieu de terrain international qui aurait fait l'objet d'une offre astronomique. 105 millions de livres environ 120 M€ pour s'attacher les services de Rice. Qui pourrait donc détrôner l'actuel numéro 1 : un certain Jack Grealish dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines...