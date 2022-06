Haaland, Nunez, Aguerd... Déjà 10 transferts à 30 millions ou plus (20 juin)

Aurélien Tchouaméni est le plus gros transfert de l'été au 20 juin, parti de Monaco pour le Real Madrid contre 80 millions d'euros hors bonus. Darwin Nunez et Erling Haaland, qui ont rejoint Liverpool et Manchester City, complètent le podium. Découvrez le top 20, au 20 juin 2022. Source Transfermarkt