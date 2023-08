Kolo Muani, Ekitiké, Doku... les infos mercato du 21 août (à la mi-journée)

Le PSG qui fait une deuxième offre pour Randal Kolo Muani, Hugo Ekitiké convoité à l'étranger et pisté par un club français et l'avenir de Doku de plus en plus proche de l'Angleterre... Découvrez les infos mercato de ce lundi 21 août à la mi-journée.