Les dessous du transfert du siècle de Zidane au Real Madrid en 2001 (Extrait Transversales de 2019)

Au top avec la Juventus entre 1996 et 2001, Zinedine Zidane choisit de rejoindre le Real Madrid pour réussir là où il avait toujours échoué : gagner la Champions League. Chose qu'il réussira dès sa première année dans la capitale espagnole. Le président du Real Florentino Perez et le journaliste correspondant à Madrid Frédéric Hermel se souviennent parfaitement des coulisses de ce transfert pas comme les autres, le plus cher de l'histoire du football de 2001 à 2009. Un extrait du doc Transversales "Zidane, Realement Madrid" d'avril 2019.