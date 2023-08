Ligue 1 / Mercato : En signant à Lens, Wahi devient le plus gros achat (hors PSG et Monaco)

En rejoignant le RC Lens pour 35 millions d'euros, Elye Wahi est non seulement devenu le plus gros achat du club sang et or, mais aussi le plus gros achat de la Ligue 1, en dehors du PSG et Monaco, habitués aux grosses dépenses.