Manchester United : Solskjaer tente tout pour convaincre Cavani de rester (et ça pourrait marcher)

En conférence de presse après la victoire de Manchester United face à l’AS Roma en demi-finale aller de la Ligue Europa (6-2), Ole Gunnar Solskjaer s’est exprimé sur l’avenir d’Edinson Cavani. Le manager des Red Devils a affirmé qu’il faisait tout pour convaincre son joueur de rester un an de plus au sein du club mancunien. La BBC et ESPN ont affirmé ce vendredi que l’attaquant uruguayen devrait prolonger.