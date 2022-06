Mané, Ekitike, de Jong : les infos mercato du 5 juin (13h00)

Sadio Mané qui fait une déclaration étonnante par rapport à son avenir, Hugo Ekitike qui va signer à Newcastle et rapporter le jackpot à Reims et le futur de Frenkie de Jong de plus en plus dirigé vers la Premier League. Retrouvez les principales informations mercato de ce dimanche 5 juin à la mi-journée.