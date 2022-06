Mercato : Alvaro, Strootman, Medina, Touré… Le point sur les possibles arrivées et départs à l’OM

En froid avec Jorge Sampaoli et devenu indésirable à Marseille, Alvaro Gonzalez a résilié son contrat avec l’OM selon les informations de RMC Sport. Le club olympien dément, et affirme qu’un transfert est encore possible. Le club phocéen doit aussi s’attaquer au dossier Kevin Strootman.