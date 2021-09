Mercato : amer après le départ de Delort à Nice, Nicollin veut (quand même) tourner la page

Laurent Nicollin a perdu son attaque de feu en quelques jours. Gaetan Laborde et Andy Delort - presque 130 buts à eux-deux en trois saisons communes - ont quitté Montpellier direction respectivement Rennes et Nice. Si le départ de l'ancien Bordelais était presque prévu, celui de l'ex-Caennais est nettement plus surprenant et difficile à digérer. Capitaine du MHSC, Delort avait presque juré fidélité au club de la Paillade. Avant que l'intérêt de Nice - porté par le milliardaire Jim Ratcliffe - ne vienne tout bousculer. Même s'il a eu du mal à l'accepter, le président héraultais veut tourner la page.