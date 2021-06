Mercato : Après Gerson, une folle rumeur envoie Coutinho à l'OM

Le mercato s'emballe à l'OM. Le club phocéen vient d'annoncer un accord de principe pour la venue du milieu brésilien Gerson et, selon diverses rumeurs émanant de sources espagnoles et brésiliennes, aimerait faire venir l'ailier du Barça Philippe Coutinho (24 millions de salaire annuel). Cela serait le désir mutuel du président Pablo Longoria et le coach Jorge Sampaoli.