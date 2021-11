Mercato - Barça : Xavi a désigné ses indésirables... ils ont coûté 240 M€ au Barça !

Après s'être séparé de deux membres du staff médical, Xavi aurait également donné ses premières directions sur le plan sportif au Barça. Selon El Chiringuito, l'ancien milieu catalan a désigné six indésirables qu'il veut voir partir au prochain mercato d'hiver : parmi eux, l'énorme flop Coutinho. Mais la facture est (beaucoup) plus salée pour ses persona non grata chez les Blaugrana.