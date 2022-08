Mercato / Chelsea : Fofana, 4e défenseur le plus cher de l'histoire

Le défenseur français Wesley Fofana a été transféré de Leicester à Chelsea pour 82,5 millions d'euros. Une somme qui fait de lui le quatrième défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt et Harry Maguire et le seul du top 10 à être transféré avant même de faire ses débuts en équipe nationale.