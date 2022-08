Mercato : Cucurella à Chelsea, 4e plus gros transfert de l'été

Les Blues ont officialisé l'arrivée du défenseur de Brighton pour plus de 65 millions d'euros. Seuls trois transferts ont coûté plus cher cet été : De Ligt, Nunez et Tchouameni. C'est la 3e acquisition des Londoniens dans le Top 20 de l'été.