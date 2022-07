Mercato : Déjà 10 transferts à 40 millions d'euros ou plus (au 18 juillet)

Le marché des transferts s'emballe depuis quelques jours. Douze joueurs ont désormais été transférés pour 40 millions d'euros ou plus. Tchouameni reste le transfert le plus cher de l'été devant Nunez et Haaland. Découvrez le Top 20.