Mercato : Deux arrivées, des offres à la hausse... ça bouge à Barcelone !

L'accord trouvé avec Sixth Street a permis à Barcelone de passer la vitesse supérieure sur le mercato. Kessié et Christensen sont arrivés libres. Les offres s'enchainent pour Raphinha et Lewandowski, et un possible échange De Jong / Azpilicueta est en discussion avec Chelsea.