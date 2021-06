Mercato : "Divorce total" entre le Real et Sergio Ramos selon la presse espagnole

L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Sergio Ramos devrait bientôt se terminer. En fin de contrat ce mois-ci, le défenseur central n'a pas trouvé d'accord avec son club qui lui demande une baisse de salaire de 10% et ne lui propose qu'un an de contrat (alors que Ramos en veut deux). Avec l'arrivée d'Alaba, son départ semble quasiment acté.