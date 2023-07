Mercato : Djiku, Gameiro, Liénard... Keller fait le point sur les dossiers strasbourgeois

En marge de la présentation de Patrick Vieira, Marc Keller, le président du club alsacien a fait le point sur les dossiers épineux des fins de contrat. Taulier du club et capitaine, Alexander Djiku est en fin de contrat est assez convoité. Le Racing veut le conserver et Keller espère que la discussion entre le champion du monde 98 et le Ghanéen sera bénéfique. Concernant Gameiro la position est encore à définir. Pour Liénard, une reconversion lui a été proposée. Mais s'il veut continuer à jouer, il devra aller voir ailleurs. Avant de (probablement) revenir.