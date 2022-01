Mercato : Guimaraes à Newcastle, 10e plus grosse vente de la Ligue 1 vers l'étranger

En vendant son milieu de terrain Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais a réalisé la 10e plus grosse vente de la Ligue 1 vers l'étranger. La plus grosse vente est celle Nicolas Pépé, transféré de Lille à Arsenal pour 80 millions d'euros en 2019. Le record absolu est quant à lui détenu par Kylian Mbappé et ses 180 millions d'euros pour passer de Monaco au PSG à l'été 2017.