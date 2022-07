Mercato : "Il avait besoin d'amour", Piocelle valide le retour de Pogba à la Juve

Ces dernières heures, plusieurs vidéos ont été publiées pour annoncer un secret de Polichinelle. Paul Pogba va bien redevenir un joueur de la Juventus. Ne reste plus que l'officialisation qui devrait intervenir rapidement. Après six ans à Manchester United où il aura déçu dans l'ensemble, le champion du monde espère revivre une expérience aussi concluante que la première où il s'était notamment hissé en finale de Ligue des champions. Sébastien Piocelle valide ce choix de coeur et de raison. La Pioche connait par coeur l'endroit où il va mettre les pieds.