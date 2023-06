Mercato : "Il va perdre en crédibilité", Mbappé doit quitter le PSG dès cet été suggère Charbonnier

On est bien parti - une nouvelle fois - pour le feuilleton de l'été dans la rubrique transferts. Alors que le mercato estival a commencé depuis un peu plus de deux semaines, Kylian Mbappé agite le PSG avec son envie manifeste de ne pas activer son année supplémentaire en option. Ce qui obligerait le club de la capitale à le vendre dès cet été face à la volonté affichée du joueur de rester... Lionel Charbonnier lui estime que l'ancien Monégasque doit quitter le plus vite possible, la France. Car ce feuilleton le dessert.