Mercato : Kane annonce qu’il reste à Tottenham

Comme évoqué par la presse anglaise plus tôt, Harry Kane va rester à Tottenham cet été. L'attaquant anglais a publié un message sur son compte Twitter pour officialiser la nouvelle. "Cela a été incroyable de voir l'accueil des supporters des Spurs dimanche et de lire certains messages de soutien que j'ai reçu ces dernières semaines, écrit-il. Je vais rester à Tottenham cet été et serait concentré à 100% pour aider l'équipe".