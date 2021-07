Mercato : Koundé se serait mis d'accord avec Chelsea et a discuté avec Tuchel

Selon nos informations et celle de la presse anglaise, Jules Koundé aurait trouvé un accord contractuel avec Chelsea. Le défenseur français présent à l'Euro 2021 a été séduit par le projet de jeu et le plan de carrière soumis par le coach Thomas Tuchel. Les Blues et le FC Séville doivent désormais se mettre d'accord sur une éventuelle modalité du transfert. Koundé, qui intéresse également le Real Madrid en quête de nouveaux défenseurs après les départs des piliers Sergio Ramos et Raphaël Varane, dispose d'une clause à 80 millions d'euros et le club londonien tenterait de l'amortir en proposant Kurt Zouma dans un deal d'échange.