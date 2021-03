Mercato : L'idée surprenante de l'association européenne des clubs (ECA) pour réformer les transferts

Andrea Agnelli, président de la Juventus de Turin et de l'ECA, souhaite réduire les coûts pour les gros clubs. Il souhaite en finir avec les transferts à plus de 100M€ et privilégierait les transferts avec les équipes de niveau inférieur.