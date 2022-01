Mercato : le Barça veut toujours son départ mais le dossier Dembélé n'a pas livré son verdict

Ce sera sans doute le dossier chaud de cette dernière journée de mercato - souvent - très animée. Ousmane Dembélé à six mois de la fin de son contrat n'a pas prolongé. Son club veut qu'il parte pour ne pas le céder gratuitement l'été prochain (alors qu'il a coûté 145 M€). Mais pour le moment, le dossier Dembélé n'a pas livré son verdict. Trois équipes semblent plus ou moins intéressées : le PSG, Chelsea et Manchester United.